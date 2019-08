Bis zum Ende des Monats müssen alle Unternehmen und Vereine in Luxemburg blankziehen. Sie müssen in ein öffentliches Register eintragen, wer hinter der Organisation steckt und wer von ihren Aktivitäten am Ende profitiert. Luxemburg setzt damit eine europäische Richtlinie um, die zum Ziel hat, Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu bekämpfen.

Würde diese Regelung nicht umgesetzt, drohte Luxemburg neben einer saftigen Geldstrafe auch noch ein Reputationsschaden, wie der Abgeordnete Franz Fayot feststellte. Das ist nicht falsch. Jedoch sollte man nicht dem Trugschluss erliegen, dass Luxemburg sein Schmuddelimage durch dieses neue Register so einfach loswird.

Die Hybrid-Strategie, die das Land seit einigen Jahren verfolgt, ist dabei nicht förderlich. Einerseits beugte es sich dem internationalen Druck, schaffte das Bankgeheimnis ab und führte internationale Standards ein. Andererseits hat es vor kurzem eine Art Investmentfonds eingeführt, die ohne vorherige Prüfung durch die Finanzaufsicht verkauft werden darf.

Mit dem Freeport hat Luxemburg einen Ort geschaffen, an dem besonders vorteilhafte Steuerregeln gelten. Das alles mag rechtens und legal sein. Das waren die „tax rulings“ laut Regierung schließlich auch. Einen schalen Beigeschmack hinterlässt es trotzdem und für die Reputation ist es bestimmt nicht förderlich.