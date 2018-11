Die Verhängung des Kriegsrechts für bestimmte Gebiete in der Ukraine dürfte mehr vom Präsidenten Petro Poroschenko inszenierter Theaterdonner sein, als dass sich damit etwas an der gegenwärtigen Situation ändern ließe. Vielmehr dürfte dies im Westen als die Reaktion eines Hitzkopfes gewertet werden, die eher dazu angetan ist, die Krise zusätzlich zu verschärfen. Selbstverständlich hat die ukrainische Regierung das Recht und gegenüber ihrer Bevölkerung auch die Pflicht, sich zur Wehr zu setzen. Es ist allerdings auch bekannt, dass Russland unter Wladimir Putin alles versucht, um zu provozieren, und seine Position der Stärke gegenüber der Ukraine dazu nutzt, diese „fertigzumachen“. Wie es eben derzeit im Asowschen Meer passiert, wo sich die russische Marine als Türsteher geriert und den zu und von den ukrainischen Häfen fahrenden Handelsschiffen mit ihren Kontrollen derart zusetzt, dass es sich für diese nicht mehr lohnt, einen Hafen wie Mariupol anzusteuern. Moskau will damit den Osten der Ukraine wirtschaftlich kaputtmachen. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, dem Schüren eines Bürgerkrieges in der Ostukraine versucht es Putin nun auch noch mit gemeiner Erpressung in der Meerenge von Kertsch. Eine traurige Gestalt, die glaubt, auf diese Weise den verlorenen Weltmachtstatus wiedererlangen und die Nachbarn beeindrucken zu können.