Die Frage nach einem Systemwechsel stelle sich ganz klar. Gemeint ist der Wechsel des politischen Systems. Während der „Festa Bella Ciao“, der neuen Form unter neuem Namen und an neuem Ort der traditionellen „Festa dell’Unità“, wurde während eines Rundtischgesprächs über die Frage diskutiert, ob die Alten zurzeit auf Kosten der Jungen leben, und die Fragestellung wurde unter besonderer Berücksichtigung der Bereiche Klima, Wohnen und Renten erörtert.

Zwischen Linker, KP und dem sozialistischen Grünen Huss (der aus Protest gegen die Beteiligung an einer Koalition seiner Parteikollegen mit der CSV aus der Escher Sektion ausgetreten ist) herrschte ziemlicher Konsens darüber, dass das kapitalistische System in seiner ungezügelten Form der Gewinnmaximierung schuld an vielen der beschriebenen Probleme ist. Der Vertreter der LSAP gab sich eher reformistisch und verwies etwa bei der Klimafrage auf die Zeit, die dränge und wohl nicht mehr zum Systemwechsel reiche; sogar der CSV-Vertreter verlangte neue Regeln des Zusammenlebens, wenn auch nach der christlichen Soziallehre, und die liberale Vertreterin ließ sich einige Zugeständnisse weg vom freien und unbeschränkten Unternehmertum entlocken.

Wären doch nur alle Politiker so aufgeschlossen und auf einen positiven Konsens bedacht wie die Escher Parteienvertreter, dann wäre eine Revolution zum beschriebenen Systemwechsel sicher nicht notwendig und die Zeit hierfür würde zweifellos auch reichen …