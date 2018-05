Gestern war Pfingstdienstag, der Tag, an dem traditionell die Springprozession in Echternach über die Bühne geht. Und wie jedes Jahr war sie ein großer Erfolg. Und dennoch sorgte sie wieder für Diskussionen. Der Ex-Bürgermeister der Abteistadt, Jos Scheuer (LSAP), hat nämlich eine Petition eingereicht, in der er sich für den Erhalt der Tradition „Springprozession“ und des dazugehörigen freien Tages einsetzt. Erzbischof Jean-Claude Hollerich nannte die Abschaffung des schulfreien Pfingstdienstags gar eine „Sauerei“.

Die Kritik der beiden Männer ist aber nicht nachvollziehbar. Die Regierung hat immer beteuert, dass sie die Tradition der Springprozession nicht abschaffen will. Zudem wird den jungen Menschen, wie bei der Muttergottesoktav, eine Teilnahme an der Tradition ermöglicht – durch eine simple Entschuldigung.

Die Lehrer verstehen die Aufregung auch nicht. Zu Recht. Es ist nämlich äußerst unwahrscheinlich, dass sie an einem Tag, wo das Risiko besteht, dass die Klasse nicht komplett ist, einen Test ansetzen oder wichtigen Lehrstoff behandeln. Zudem fällt die Springprozession quasi immer in die Schulferien. Es kommt nur alle fünf Jahr vor, dass sie es nicht tut. So ist der erneute Streit um den schulfreien Dienstag absolut unnötig. Denn seien wir mal ehrlich: Viele sahen bisher den freien Pfingstdienstag lediglich als willkommene Pause im Schul- oder Arbeitsbetrieb an. Nach Echternach pilgerten nur wenige. Anstatt sich über freie Tage aufzuregen, sollten die Veranstalter ihre Anstrengungen verstärken, mehr Leute für eine Teilnahme an ihrem Event zu motivieren.