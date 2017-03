Auf die Plätze!

Mit dem Postlaf fällt traditionell der Startschuss zur Straßenlauf-Saison. In Anbetracht der Voranmeldungen und der Wettervorhersagen ist davon auszugehen, dass auch diesmal die Marke der 3.000 Teilnehmer locker überschritten wird.

Der Postlaf ist für Läufer so etwas wie das Burgbrennen. Er beendet den trostlosen Läuferwinter und somit die unendlich vielen Auseinandersetzungen mit dem inneren Schweinehund. Ab jetzt geht es bergauf, mit den Temperaturen wie auch mit der Form. Der Postlaf ist gleichzeitig eine von inzwischen zahlreichen Massenveranstaltungen der Läuferszene. Urban Trail, Nachtmarathon, Escher Kulturlaf, City-Jogging, Walfer Vollekslaf oder Route du Vin heißen die extrem populären Laufveranstaltungen hierzulande. Dass es inzwischen so viele sind, liegt auch am stets ausverkauften „Event“ ING-Marathon, der eine Sogwirkung auf viele andere Läufe hat.

Der Laufboom im Land scheint demnach ungebrochen. Umso besser, denn um den Gesundheitszustand der Bevölkerung steht es nicht zum allerbesten. Rund die Hälfte aller Luxemburger ist laut Statistik zu dick, ein Fünftel aller Kinder hat Übergewicht. Das, weil ihr natürlich ausgeprägter Bewegungsdrang im Alltag immer mehr eingeschränkt wird. Umso wichtiger sind Erfolgsgeschichten wie die des Stadtmarathons oder des Postlaf. Durch sie werden Zeichen gesetzt für ein gesünderes, also besseres und schließlich auch längeres Leben.