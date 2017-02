Welcome in Luxembourg

Die Volkswirtschaften Europas sind so eng miteinander verflochten, dass der Austritt Großbritanniens in der gesamten EU zu spüren ist. Dies gilt insbesondere auch für Luxemburg. Laut Statec könnten in Luxemburg bis zu 1.600 Personen ihre Arbeitsplätze Brexit-bedingt verlieren und die einheimische Finanzindustrie auf Dienstleistungen im Wert von bis zu 350 Millionen Euro sitzen bleiben, die sonst nach Großbritannien exportiert worden wären.

Doch so weit muss es nicht kommen. Der Brexit könnte sich auch zu einem Segen für die luxemburgische Finanzindustrie entwickeln. Die Vermögensverwalter aus der Londoner City werden wohl einen europäischen Pass für ihre Produkte brauchen, wenn sie diese in der EU verkaufen wollen.

Dieser Pass ist eine der Stärken der Fondsindustrie aus Luxemburg. Es gibt jedoch auch eine Reihe anderer EU-Staaten, die diesen Pass haben und sich für die „Brexit-Erbschaft“ interessieren.

Luxemburg ist gut aufgestellt, um diesen Wettkampf um das Erbe zu gewinnen. Die Regierung steht zu 100 Prozent hinter der Finanzindustrie und das gesamte Umfeld ist für Vermögensverwalter sehr einladend.

Erste Banken und Vermögensverwaltungsgesellschaften haben schon an die luxemburgische Tür angeklopft. In ein paar Jahren könnte also aus Luxemburg ein Brexit-Gewinner werden.