Der Fortschrittsgenerator

Vor zehn Jahren war die heutige „Smart Nation“ Luxemburg noch von den großen internationalen Datenautobahnen abgeschnitten. Der Zugang erfolgte, wenn man den Vergleich weiterführt, bestenfalls über Landstraßen. Vor zehn Jahren hat es kein privates Unternehmen gegeben, welches das Risiko und die hohen Kosten für die Errichtung von Datenautobahnen stemmen wollte oder konnte. Doch die Einwohner und die Wirtschaft brauchten eine solche Autobahn. Es war eine kluge Entscheidung vom Staat, hier einzuspringen. Es hat sich gezeigt, dass sich die Investitionen für das Land gelohnt haben. Jeder Euro, der in LuxConnect geflossen ist, hat der ganzen Gesellschaft einen Mehrwert von 1,60 Euro generiert. Und 800 Personen haben in der Folge einen Arbeitsplatz gefunden. Diese Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Die Datenautobahnen sind eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft Luxemburgs. Ein Fehlen würde nicht nur dem ICT-Sektor schaden, sondern der ganzen Wirtschaft. Der Finanz- und der Gesundheitssektor, aber auch die Logistik können sich dank der Rechenzentren und des Glasfasernetzes weiterentwickeln. Der Staat kann sogar an der Bereitstellung von Infrastruktur verdienen. Wenn er sich eines Tages entscheiden sollte, die Aktien abzustoßen, wird es bestimmt viele Interessenten geben, die in diesen zukunftsträchtigen Sektor investieren wollen.

