Die Verbraucher dieser Welt nutzen ihre PCs länger. Dies ist laut dem Marktforschungsinstitut Gartner einer der zwei Hauptgründe, weshalb seit zwei Jahren in Folge weniger PCs verkauft werden. Das „mooresche Gesetz“ scheint keine Gültigkeit mehr zu haben. Dieses besagt, dass sich die Leistung der Mikrochips regelmäßig verdoppelt. Bisher war jedes Jahr ein neues Computermodell herausgekommen, dessen Leistungen die des Vorgängermodells in den Schatten stellten.

Doch mittlerweile haben die Prozessoren ein solch hohes Leistungsniveau erreicht, dass es sich für Otto Normalverbraucher nicht mehr lohnt, sich regelmäßig mit der neuesten Technik einzudecken. Textverarbeitung und Internetzugang bieten auch Computer, die schon mehrere Jahre auf dem Buckel haben.

Der Anreiz für die Konsumenten, sich zum örtlichen PC-Händler zu begeben und die Brieftasche zu öffnen, war also in der Vergangenheit größer. Die Hersteller und Händler sind die Verlierer in dieser Entwicklung.

Dies muss keine schlechte Nachricht sein. Die Konsumenten brauchen weniger Geld auszugeben, um mit der Entwicklung Schritt zu halten. Sie können ihr hart verdientes Geld in andere Dinge investieren oder sparen. Diese Entwicklung liegt auch im Trend der Zeit. Wenn weniger Computer auf der Müllhalde landen und nicht ersetzt werden müssen, werden auch weniger knappe Ressourcen verbraucht.