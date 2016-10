Das, was der Wirt schafft ...

„Wirt werden ist nicht schwer, Wirt bleiben dagegen sehr“, so könnte man die Lage „um Terrain“ beschreiben. Der Zugang zum Beruf des Kneipenwirts ist einfach. Eine kurze Ausbildung reicht, dann kann man ein Café betreiben. Immer mehr junge Leute wählen diesen Weg der Unabhängigkeit. Sie wollen keinen Arbeitgeber und möglichst viel Geld verdienen. Alles schön und gut. Aber das Gaststättengewerbe hat sich verändert. Die Zeiten, in denen man eine „Wirtschaft“ so nebenbei betreiben konnte und immer sicher war, dass am Abend genug Einnahmen in der Kasse waren, sind vorbei. Die Kundschaft ist verwöhnter geworden. Ein Glas Bier und vielleicht eine Bockwurst reichen nicht mehr aus, um ausreichend Kundschaft anzuziehen. Spiele, Events, Themenabende, gute Musik, wenn möglich live, ein ansprechendes Ambiente, Spezialgetränke und leckeres Essen ... Die Ansprüche sind gestiegen. Die Folge: Ein Cafetier muss mehr investieren, seine Lage genau einschätzen, seine Klientel studieren, den Markt kennen usw. Der Beruf des Wirts ist mehr denn je eine Vollzeitbeschäftigung. Deshalb muss die Devise heißen: Vorbereitet sein, das nötige Know-how besitzen, einen klaren Business-Plan ausarbeiten und sich engagieren ... Nur dann kommt der Erfolg. Denn ein Café ist ein „Wirtschaftsbetrieb“ und kein Selbstläufer.

