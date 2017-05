„Alles, was ein Champion braucht“, schrieb das Tageblatt nach dem letzten Giro über Bob Jungels an gleicher Stelle. Die Bestätigung hierfür hat Jungels in den letzten drei Wochen geliefert. Auch dass er, wie wir ebenfalls vor einem Jahr schrieben, die Mentalität eines Champions hat. Es ist immer schwieriger, ein gutes Resultat zu bestätigen, als es zu erzielen.

Chris Schleimer cschleimer@tageblatt.lu Chris Schleimer cschleimer@tageblatt.lu

Diese Aufgabe hat Bob Jungels mit Bravour erfüllt. Letztes Jahr war er 6., diesmal 8. im Gesamtklassement. Dabei war der diesjährige Giro ungleich schwerer, allein schon wegen der hochkarätigen Besetzung. Jungels musste in den drei Wochen auch den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen, doch er kam jedes Mal noch stärker zurück.

Das sagt viel über den Charakter des 24-Jährigen aus. Den ganzen Stress, dem der Gesamtführende ausgesetzt ist, meisterte Jungels ebenfalls mehr als ordentlich. Sogar so ordentlich, dass man manchmal vergisst, dass er erst 24 Jahre hat.

Jungels ist für sein Alter bereits sehr weit, trotzdem muss man ihm noch Zeit geben. Ohne Erfahrung ist es nämlich nicht möglich, ganz vorne zu landen. Bis hierhin hat Bob Jungels sich Jahr für Jahr kontinuierlich weiterentwickelt. Und diese Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen.