Seine Partei verliert. Er schafft es trotzdem zum meistgewählten Politiker. Jean Asselborn ist auf bestem Wege, erneut Luxemburgs Außenminister zu werden. Alles andere käme einer faustdicken Überraschung gleich. Es wäre das vierte Mandat des LSAP-Politikers. Asselborn ist bereits jetzt der dienstälteste Außenminister der Europäischen Union. Im Herbst 2023, wenn die kommende Legislaturperiode ausläuft, wäre er 20 Jahre im Amt.

Asselborn konnte rund 30.000 persönliche Stimmen verbuchen (die zu den etwas mehr als 10.000 Listenstimmen für seine Partei im Süden hinzukommen); der Spitzenkandidat der CSV im selben Bezirk, Marc Spautz, kam auf insgesamt knapp 28.700 Stimmen. Auch das ist ein Grund, wieso die LSAP ihre Verluste im Süden auf einen Parlamentssitz begrenzen konnte – was eine Fortführung von Gambia erst möglich macht.

Wieso das so ist? Dafür gibt es mehrere Gründe – die aber nicht voneinander getrennt gesehen werden können. Der plakativste ist: Als Außenminister kann man eh nicht viel falsch machen. Das mag stimmen. Ein anderer: Als Außenminister ist man besonders oft in den Medien. Auch das ist nicht falsch.

Asselborn hat aber wohl, schaut man sich das Wahlergebnis an, in den Augen der Wähler nicht nur wenig falsch, sondern viel richtig gemacht. Will sagen: Die meisten Luxemburger, zum Großteil überzeugte Europäer, stehen hinter Asselborns Fundamentalopposition gegenüber Europas Populisten und extrem Rechten wie Farage, Strache,

Orban, Salvini.

Stichwort “Merde alors”.