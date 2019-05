Eine lange Basketballsaison 2018/19 ist seit Samstagabend zu Ende. Dabei boten die entscheidenden Finalspiele bei den Damen und Herren genau das, wonach sich jeder Basketballfan in Luxemburg sehnt: hochklassigen Sport, dramatische Schlussphasen und eine einzigartige Atmosphäre.

Die Spieler sorgten selbst dafür, dass ihr Sport die bestmögliche Werbung erhält. Auch wenn die sinkenden Zuschauerzahlen in dieser Spielzeit oft Diskussionsthema waren, für die letzten beiden Partien der Saison waren die Fans da. Erfreulich vor allem für die Damen, denn mehr als 800 Zuschauer werden eines der spektakulärsten Finalspiele der vergangenen 15 Jahre, in dem Alexandra Louin dem Gréngewald Hostert mit einem unbeschreiblichen Drei-Punkte-Korb erstmals den Meistertitel bescherte, nicht so schnell vergessen. Schade nur, dass es weder für Spieler noch für Fans oder die engagierten Helfer in den Vereinen Zeit gab, durchzuatmen. Sechs Finalspiele – Damen und Herren zusammengezählt – binnen gerade einmal acht Tagen sind dann doch zu viel des Guten.

Dass ein Tom Schumacher oder ein Billy McNutt trotz Verletzungen auf die Zähne bissen und auf dem Parkett nicht enttäuschten, ist lobenswert, dennoch gilt es, für die nächste Spielzeit unbedingt Lösungen zu finden und den Kalender anzupassen. Spieler und Zuschauer werden es danken.