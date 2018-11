Sie nennen sich „die neuen Juden“ und verteufeln Europa. Sie schimpfen auf den Islam und alles Fremde und zeigen nie auch nur die mindeste Scham. Sie tun dies in Parlamenten und in Bierzelten, in Zeitungsinterviews und in den sozialen Medien. Die Nationalisten, Rechtsextremen und Rechtspopulisten geben den politischen Diskurs immer mehr vor. Die anderen Parteien folgen ihnen oft, und das ohne Erfolg. Die Rede ist von Orban, Salvini, Strache, Kaczynski und den anderen Illiberalen.

Ihr gemeinsames Ziel: unsere Gesellschaft umbauen. Das sagen sie ganz unverblümt. Seit Jahren. Immer wieder. Demnach: Sie verstecken sich nicht – sie sagen, was sie wollen.

In Wien haben der Journalist Florian Klenk und der Schriftsteller Doron Rabinovici aus den Reden der Populisten ein Stück Polittheater gemacht. Ihr Beweggrund, so Rabinovici: die theatralische Politik darstellen, die von den rechten Populisten täglich gegen uns aufgeführt wird.

Das Stück, zu dessen Entstehung Jean Asselborns „Merde alors“ einen Impuls lieferte, wurde vergangene Woche in Wien uraufgeführt – und erlebte einen solchen Erfolg, dass es nun, nach dem Akademietheater, weitere Vorstellungen im viel größeren Burgtheater geben wird (siehe auch die Seiten 5, 10 und 11).

Das Stück handelt nicht von Österreich, es handelt von Europa. Folglich könnten sich auch andere Bühnen für „Alles kann passieren!“ öffnen. Also, liebe Luxemburger Theater, nehmt dies als gut gemeinten Tipp.