In Italien setzte der Togolese aus der Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Ellwangen zum ersten Mal einen Fuß auf europäischen Boden. Was er wohl erlebt und riskiert hat, um von seinem Heimatland ins gelobte Europa zu gelangen? Zumindest hat er Mord und Totschlag, Vergewaltigungen, Demütigungen, Verzweiflung, tödliche Überfahrten in total vollgestopften und nicht mehr seetauglichen Fischerbooten gesehen.

Oder noch schlimmer: Vielleicht musste er Misshandlungen am eigenen Leib erfahren, hat in der Wüste Hunger und Durst gelitten und selbst bei seiner Überfahrt dem Tod ins Auge blicken müssen. Auf jeden Fall hat der Togolese Baden-Württemberg erreicht und sieht nicht ein, Deutschland nun verlassen zu müssen. Weil das so entschieden wurde. Nicht nach den ganzen Strapazen. Ganz ehrlich, wer wäre da nicht außer sich vor Wut?

Ein rebellierender Flüchtling also. Nicht nur für die AfD ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Sofort wird die Flüchtlingsunterkunft zum rechtsfreien Raum für illegale Aktivitäten deklassiert. Der konservative Flügel der Union nennt die verhinderte Abschiebung ein „gefährliches Staatsversagen“. Horst Seehofer spricht von einem „Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung“. Und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert „maximale Härte“ gegen Abschiebeverweigerer.

Auch diese Reaktionen sind impulsiv. Und vor allem unnütz. Insbesondere, weil Seehofer in Zukunft Asylbewerber bis zur Abschiebung in Aufnahmelagern kasernieren will und dadurch die Rebellion, bedingt durch Frust, bei den Flüchtlingen weiter fördern wird. Sinnvolle Lösungen sehen anders aus.