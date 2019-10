Die Stadt Wien gilt im Bereich des Wohnungsbaus weltweit als Paradebeispiel. 62 Prozent der Wiener leben in geförderten Wohnungen, die Mietpreise liegen mit 5 bis 8 Euro pro Quadratmeter weit unter denen anderer europäischer Großstädte.

Luxemburg kann von solchen Zuständen nur träumen. Sicherlich: Wien hat eine lange Tradition im öffentlichen Wohnungsbau, die auf das sozialdemokratisch geprägte „Rote Wien“ zurückgeht. Diese Tradition wird oft als Vorwand genommen, um das eigene Versagen zu legitimieren. Auch in Luxemburg.

„Die Bedingungen in Wien sind anders“, „das kann man mit der Situation bei uns nicht vergleichen“, „wir können diesen Rückstand nicht mehr aufholen“. So lauten die fadenscheinigen Argumente, die Politiker häufig anführen, wenn sie von Wien reden.

Doch Wien hat nicht nur Tradition. Auch heute noch gibt sich die rot-grün geführte österreichische Hauptstadt die notwendigen Mittel, um weiter in geförderten Wohnungsbau zu investieren. Bis 2021 entstehen 4.000 neue Gemeindewohnungen. Wer große Industriebrachen oder Agrarflächen besitzt, die er für Wohnungsbau nutzen will, muss zwei Drittel davon dem geförderten Wohnungsbau zur Verfügung stellen.

Auch in Luxemburg gibt es Industriebrachen. Doch (vielleicht mit Ausnahme des Viertels „Neischmelz“ im sozialistischen Düdelingen) wurden vergleichbare Maßnahmen noch nicht angedacht. Das ist nicht nur bedauernswert, sondern zeugt auch vom fehlenden Mut vieler Politiker, das sakrosankte Prinzip des Privateigentums zu hinterfragen. Sowohl auf nationaler als auch auf kommunaler Ebene.