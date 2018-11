Sie sind Parteikollegen, gute Freunde und stehen beide ihrer jeweiligen Nachbargemeinde als Bürgermeister vor. Und das nicht erst seit gestern oder vorgestern. Jean-Pierre Klein aus Steinsel und Jos Roller aus Lorentzweiler sind das, was man gemeinhin als “politische Urgesteine” bezeichnet. Beide wurden am 22. Dezember 1987 als Bürgermeister vereidigt. Beide traten ihr Amt offiziell am 1. Januar 1988 an. Ein erstes Mal.

Ganze fünf (!) Wahlgänge später stehen sie immer noch an ihrer jeweiligen Gemeindespitze. Die Bürger müssen mit der Politik, die Klein und Roller gemeinsam mit ihrer Mannschaft gemacht haben, zufrieden gewesen sein. Sonst ließe sich ihr Erfolg nicht erklären. Sie wurden 1993, 1999, 2005, 2011 und 2017 wiedergewählt und prägen daher die Geschichte und die Entwicklung von Steinsel bzw. Lorentzweiler auf ganz besondere Weise mit.

Für beide Kommunen gilt, dass sie in den letzten drei Jahrzehnten jeweils um fast das Doppelte gewachsen sind, was die Einwohnerzahl angeht. Dass damit die Probleme nicht kleiner wurden, ist nur logisch. Mehr als 30 Jahre schon sind Klein, heute 74 Jahre alt, und Roller, er ist 70, nun bei der Lösung dieser Probleme federführend. Und verschwenden derzeit keinen einzigen Gedanken daran, aufzuhören: “Wir haben noch so viel zu tun …”

Respekt!