Valorlux will den Verbrauch seiner Plastiktüten in den Supermärkten in den kommenden Jahren weiter senken. Deshalb erhalten die Tüten nicht nur ein neues Design, sondern werden auch um 2 Cent teurer.

Eigentlich eine gute Initiative, denn seit der Einführung der “Öko-Tut” seien laut Valorlux 829 Millionen Plastiktüten eingespart worden.

Trotzdem wird immer noch viel zu viel Plastik verbraucht. Und das liegt nicht alleine am Endverbraucher. Vor allem Lebensmittelkonzerne und auch Supermärkte greifen noch allzu häufig auf unnötige Verpackungen zurück, die manchmal den Transport der Waren und den schnellen Handel mit ihnen erleichtern. Doch in vielen Fällen sind sie überflüssig.

Insbesondere bei Frischware wie Fleisch, Käse, Obst und Gemüse könnten die Plastikverpackungen häufig vermieden werden. Denn was nutzt uns eine “Öko-Tut”, wenn sie nach dem Einkauf mit Plastik vollgestopft ist?

Unsinnig ist auch die Regelung, dass Bio-Gemüse in Supermärkten extra verpackt werden muss, damit es nicht mit “gewöhnlicher” Ware vermischt oder verwechselt werden kann.

Plastik ist nur schwer abbaubar und belastet dadurch die Umwelt stark. Daran besteht kein Zweifel.

Doch neben den Verbrauchern sollten auch die Betriebe und Unternehmen ihren Teil dazu beitragen, dass die Gesellschaft künftig nicht mehr so stark auf Plastik angewiesen ist.