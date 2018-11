Einen Aspekt des unlängst veröffentlichten Statec-Berichts zur sozialen Kohäsion in Luxemburg untersuchte die Salariatskammer genauer und publizierte die Schlussfolgerungen nun in einem Econews. Es geht um Menschen, die hierzulande einer Arbeit nachgehen (angestellt oder selbstständig) und trotzdem an der Armutsgrenze leben.

Dass solche Fälle überhaupt existieren, ist schon schlimm genug; dass die Quote der Betroffenen aber seit 2011 steigt, grenzt an einen Skandal. Immerhin läuft die Wirtschaft hervorragend, der Staat ist kaum verschuldet, die Gelder für Sozialtransfers sind reichlich vorhanden.

Dass Luxemburg im europäischen Vergleich nur noch Spanien, Griechenland und Rumänien, also Länder mit großen finanziellen und wirtschaftlichen Problemen, in der entsprechenden Tabelle hinter sich lässt, folglich einer der EU-Staaten mit den meisten „Working Poor“ ist, ist nicht hinnehmbar und sollte eine neue Regierung prioritär beschäftigen.

Vor allem, wenn man weiß, dass während der Jahre 2016 und 2017 die Anzahl an arbeitenden Menschen, die als arm bezeichnet werden können, überdurchschnittlich zunahm, wird der Handlungsbedarf dringender …