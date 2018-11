Graues Herbstwetter. Es regnet. Typisch November. Die über 70 Staats- und Regierungschefs, die sich in Paris zur Erinnerung an das Ende des Ersten Weltkriegs auf den Pariser Champs-Élysées eingefunden haben, sind allesamt dunkel gekleidet. Über ihnen schwebt ein Meer aus grau-schwarzen Regenschirmen. Die dunkle Kulisse und die finsteren Mienen wollen irgendwie nicht zum künstlich gestellten und ansonsten doch so harmonisch wirkenden Familienfoto passen. Es soll unbedingt vermittelt werden, dass alle zusammenhalten. Nach dem Motto: Nie wieder Krieg. Wirklich?

Aber was ist mit dem seit Jahren andauernden Massaker in Syrien, an dem einige dieser Staats- und Regierungschefs direkt beteiligt sind? Oder der sich zuspitzenden Situation in Nahost? Oder der russischen Krim-Annektion? Oder den Iran-Sanktionen? Oder dem bröckelnden INF-Vertrag zur Atomwaffenabrüstung? Oder Trumps “America first”- und Anti-alles-Politik? Macron wagt in seiner Rede einen subtilen Exkurs an die Adresse des US-Präsidenten, der sich rühmt, ein Nationalist zu sein. Macron macht klar, ohne Namen zu nennen, was er davon hält. Trump scheint es nicht zu interessieren.

Etwas später, beim Friedensforum, kommt Merkels weiße Weste zum Vorschein, nachdem sie ihren schwarzen Mantel abgelegt hat. So, als wolle die Kanzlerin ihre Unschuld unterstreichen. Weiß ist aber auch die Farbe der Kapitulation. Vor genau 100 Jahren waren es die Deutschen, die kapitulieren mussten, damit wieder Frieden herrscht. Aber heute sind es tatsächlich andere, die den Weltfrieden in Gefahr bringen. Und daraus macht Merkel keinen Hehl. Sie warnt etwa vor der Gefahr für das “europäische Friedensprojekt”. Und UN-Generalsekretär António Guterres spricht von einer verhängnisvollen “Verkettung” wie in den 1930er-Jahren. Dieser Ausblick klingt nicht wirklich wie Friede, Freude, Eierkuchen.

Und genau deshalb ist der Zusammenhalt so wichtig. Der wahre Zusammenhalt. Nicht der aufgesetzte. Und für Rechtspopulismus oder eine Politik der Spaltung à la Trump gibt es erst recht keinen Platz. Wirklich!