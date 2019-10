Regelmäßig werden in Luxemburg Forderungen nach mehr Transparenz in den Finanzen des Hofes laut. In einem Rechtsstaat sollten die Bürger das Recht haben, zu erfahren, was mit den Steuergeldern passiert. Nur so können sie den Staat kontrollieren und bei den nächsten Wahlen eine wohlinformierte Entscheidung treffen.

Das gilt allerdings auch für alle anderen Institutionen des Staates. Die Haushaltsentwürfe der Regierung – oder besser das, was davon auf budget.public.lu veröffentlicht wird – strotzen auch nicht gerade vor Details. Die Gelder, die aus dem Haushalt ans Parlament und an den Staatsrat gehen, sind genauso schwach aufgeschlüsselt wie jene, die in den Hof fließen.

Apropos Staatsrat: Dessen ganzes Handeln ist mehr als okkult. Als er im März eine neue Präsidentin bestimmte, bekam die Öffentlichkeit anfangs gar nichts davon mit. Es gab nur einen beiläufigen Satz in einem Bericht des Regierungsrates. Der Staatsrat verrät außerdem nicht, wer die Verfasser der Gutachten sind, die er ausstellt. Er hat entschieden, dass das nicht „seinem Geist“ entspricht.

Verbesserungsbedürftig im Sinne der Transparenz sind auch die Internetseite des Parlaments und die Internetseite legilux.lu. Um transparent zu sein, genügt es nicht, Informationen bereitzustellen. Sie müssen auch verhältnismäßig einfach zu finden sein.

Transparenz ist keine Stärke der Luxemburger Institutionen. Das bezieht sich nicht alleine auf den großherzoglichen Hof.