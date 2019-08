Ein Tier bedeutet Verantwortung. Das sollte eigentlich jedem eingebläut werden, der sich ein Haustier anschaffen möchte. Ob Meerschweinchen oder Pferd, Hund oder Katze – Tiere brauchen nicht nur ab und zu ein paar Streicheleinheiten, sondern richtige Fürsorge. Im Klartext: Arbeit und Zeitaufwand für den Tierhalter. Jährliche Besuche beim Tierarzt, regelmäßiges Gassigehen oder Ausreiten, Katzenklos säubern, weniger und kürzer in Urlaub fahren, ständig Tierhaare entfernen …

Wer darauf keine Lust hat, sollte sich auf keinen Fall ein Tier anschaffen. Mal eben ausprobieren und dann wieder zurückgeben wie ein schlecht sitzendes Kleidungsstück geht bei Tieren nicht. Schlimmer noch sind diejenigen, die die Bedürfnisse ihres Tieres einfach ignorieren, weil sie ihnen nicht in den Kram passen. Wer sich beispielsweise eine lauffreudige Hunderasse wie einen Husky nur anschafft, weil er so toll auf Instagram-Fotos aussieht, aber gerade mal zehn Minuten am Tag mit ihm Gassi geht, der muss sich nicht wundern, wenn der Hund plötzlich verrückt spielt und die Couch zerfetzt.

Wer unbedingt einen Rassehund haben möchte, sollte auch nicht vor den Preisen der ausgewiesenen Züchter zurückschrecken. Tiere sind keine Ramschware, die man per Ebay oder Facebook von einem dubiosen Händler für dreimal nichts ersteigert. Es sind keine Plüschtiere, die man für zehn Minuten am Tag aus dem Schrank nimmt. Es sind Lebewesen, die man artgerecht halten und wirklich lieben muss.