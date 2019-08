Politische Beobachter haben diesen Schritt seit geraumer Zeit erwartet. Bei den Europawahlen lotete Lega-Chef Matteo Salvini noch aus, wie gut seine Partei an den Urnen abschneiden würde. Die Lega wurde mit Abstand die stärkste Partei. Dann brauchte es noch einen Anlass.

Den lieferten am Mittwoch die Fünf Sterne, als sie gegen das von den Rechtsextremen befürwortete Bahnprojekt Lyon-Turin votierten. Anhaltend günstige Umfragewerte lassen Salvini darauf setzen, dass er aus Neuwahlen als klarer Sieger hervorgeht und einer künftigen Regierung in Italien vorstehen wird. Darauf arbeitet er unentwegt hin, vor allem indem er Stimmung macht und Emotionen schürt, gegen Migranten und Flüchtlinge und alle, die diesen helfen. Und gegen die da oben, die sich dort eingerichtet haben und sich kaum um die Belange der kleinen Leute kümmern.

Es ist das gleiche bewährte Muster, nach dem bereits in anderen Ländern Rechtspopulisten und -extreme nach oben gespült wurden. Das ist in manchen Fällen jedoch auch dem Versagen anderer Parteien geschuldet. Im Falle Italiens und im Hinblick auf die Migrationsproblematik tragen an dieser Entwicklung auch andere EU-Staaten eine Mitschuld. Denn zu lange hatten die Italiener die Hauptlast zu tragen, zu wenig wurde ihnen dabei geholfen. Nun wird sich Europa auf einen weiteren Problemfall einstellen können, sollte es in Italien tatsächlich zu Neuwahlen mit dem prognostizierten Ausgang kommen.