Noch bevor Netanjahus schärfster Gegner, der etwas liberalere Benny Gantz, seine Niederlage eingestehen konnte, hatten bereits Donald Trump, Matteo Salvini und Sebastian Kurz dem sehr weit rechts gesinnten israelischen Premier zu seiner Wiederwahl gratuliert.

Das lässt tief blicken. Der US-Präsident ließ auf seine Glückwünsche auch sofort die Ankündigung eines Friedensplans folgen. Ein Plan, wie US-Außenminister Mike Pompeo etwas später vor Journalisten sagte, der nicht unbedingt die Zwei-Staaten-Lösung beinhalten würde. Mehr ist darüber noch nicht bekannt. Aber wie kann es sein, dass Netanjahus aggressive Politik, die von Trump auch noch gefördert wird, in einen Friedensplan münden soll? Zugeständnisse an die Palästinenser sind unter Netanjahus Führung kaum vorstellbar.

Amtlich ist das Endergebnis noch nicht, da nicht alle Stimmen ausgezählt sind. Likud und Blau-Weiß liegen bislang gleichauf, doch Netanjahu hat bedeutend bessere Chancen, mit kleinen rechten und ultraorthodoxen Parteien eine Koalition zu bilden und so eine Mehrheit im Parlament zu erlangen. Daran hat er im Wahlkampf bereits fleißig gearbeitet. Ob Netanjahu lange im Amt bleiben wird, ist trotzdem fraglich. Denn auf ihm lastet eine Korruptionsaffäre, die, je nachdem, wie das Urteil ausfällt, seinen Rücktritt bewirken könnte. Es sei denn, er schafft es, sich die Gesetze entsprechend zurechtzubiegen und Immunität für seine Person zu erwirken. Gehen die Israelis also demnächst wieder an die Wahlurne? Sieht etwa so der Friedensplan aus?