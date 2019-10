Am Mittwoch wurde der Beginn der MMUST-Studie verkündet. Während zwei Monaten können die Verkehrsteilnehmer aus der Großregion Informationen über den Ist-Zustand des grenzüberschreitenden Verkehrs liefern und – das ist neu – ihre Wünsche äußern, wie er in Zukunft aussehen soll. Die politischen Verantwortlichen wollen so ein präziseres Bild der Mobilität, nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft erhalten. Diese Herangehensweise ist an sich lobenswert.

Es wird häufig eine proaktivere Politik gefordert. Hier ist ein Beispiel, wie diese aussehen könnte. Dass die betroffene Bevölkerung durch die Teilnahme an der Erhebung ihre Meinung abgeben kann, ist ein schönes Beispiel von partizipativer Demokratie. Jedoch ist auch Vorsicht geboten. Bei der Vorstellung der Studie hieß es, die künftige demografische und wirtschaftliche Entwicklung würde berücksichtigt werden. Sie spielt bei der Gestaltung der Verkehrspolitik eine bedeutende Rolle.

Nun weiß man aber spätestens seit der 700.000-Einwohner-Diskussion vor einigen Jahren, dass keine zuverlässigen Vorhersagen gemacht werden können. Also benötigt man bei der Gestaltung der Verkehrspolitik Puffer und Alternativen. Und auch was die Technologien betrifft, weiß man noch nicht genau, in welche Richtung es geht. Wer hätte sich zum Beispiel vor zehn Jahren träumen lassen, welche Rolle E-Tretroller heute in der Mobilität spielen?

Allerdings ist es schade, dass die deutschen Partner der Großregion nicht beim Projekt mitmachen. Es hieß, man würde sie in die Diskussionen einbinden. Das ist gut, aber eine Teilnahme an MMUST wäre trotzdem wünschenswert gewesen, denn wie soll man sonst ein Bild der Verkehrslage in der ganzen Großregion bekommen?