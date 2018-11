Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat seinem Juniorpartner in der Regierung nachgegeben und dem Wunsch des rechtsextremen Heinz-Christian Strache zugestimmt, dem Globalen Migrationspakt der Vereinten Nationen nicht beizutreten. Wider besseres Wissen, davon muss man ausgehen, bietet der ÖVP-Kanzler seinem FPÖ-Vize die Möglichkeit, seine fremdenfeindliche Agenda als Staatsräson zu etablieren. Denn Österreich hat für die EU federführend den Migrationspakt, der unverbindlich etwas Ordnung und Menschlichkeit in ein globales Phänomen bringen soll, ausgehandelt und gutgeheißen. Nun ist Sebastian Kurz bekannt dafür, dass er in Sachen Migrationspolitik einen nicht weniger scharfen Kurs fährt als sein Koalitionspartner. Wohl kann sein Erfolg bei den Wahlen vor rund einem Jahr im Wesentlichen auch auf diese Haltung zurückgeführt werden.

Was allerdings bei der Ablehnung des Migrationspakts schwerer wiegt, ist der Umstand, dass der österreichische Bundeskanzler dabei den Lügen, Halbwahrheiten und der Verstellung nachgibt, deren sich die Rechtsextremen sowie Leute wie Donald Trump und Viktor Orban bedienen. Kurz übernimmt damit deren Mittel, um Politik zu betreiben. Das führt zu einer erheblichen Verunsicherung gegenüber den Bürgern und öffnet der Willkür Tür und Tor, da gegen jede Sachlichkeit und Vernunft gehandelt wird. Insbesondere wenn dieser Politikstil nun auch in einer sich ebenfalls zur politischen Mitte zählenden Partei wie der ÖVP Einzug hält.