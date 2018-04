Mai 68? – Fascinant. Les Luxembourgeois aux abonnés absents, évidemment. Pas d’étudiants, peu de lycéens; les ouvriers, fonctionnaires, paysans, employés et retraités vivent alors modestement bien dans leur petit pays à l’abri des grands conflits politiques et sociaux. Si l’on pouvait voyager dans le temps et retourner 50 ans en arrière, que d’incroyables découvertes!

Mais sans “nous”, évidemment

C’est que le Luxembourg de 2018, qui peut paraître provincial encore, n’a rien en commun avec celui de 1968, excepté le territoire national. La population a presque doublé du fait de l’immigration, la dite industrie financière et ses services périphériques ont ravi le leadership à la sidérurgie, “nous” serions, statistiquement, parmi les plus riches, les plus libres, les plus protégés du monde. Sans être satisfaits, évidemment.

En 68, le CSV, en symbiose avec l’Eglise, veillait à ce que tout reste à sa place. Un changement reconnu inévitable devait s’opérer lentement, comme un glissement. La réforme de l’enseignement secondaire (en mai 68!) laissait donc aux établissements la possibilité de séparer les garçons et les filles en des classes distinctes. On interdisait encore des films et des magazines pour trop de peau. Messieurs les abbés se plaisaient en soutane boutonnée et Mesdames les nonnes, tête et cheveux voilés, en robe noire, du menton au talon.

Un gouvernement CSV-LSAP sous l’autorité du tandem Werner-Cravatte gérait les affaires. Pas de soucis majeurs: Luxembourgeois, soyez raisonnables et contents, leur dit-on. Vous avez 200 voitures pour 1.000 habitants, 378 radios, 233 téléphones, et dans 47% de vos logements il y a un bain, et vos enfants, s’ils font ce qu’il faut, trouveront facilement du travail chez Arbed-Hadir, MMR, Goodyear, Monsanto, Paul Wurth, Villeroy, Eurofloor ou plus simplement, à l’Etat, à la Commune.

Certes, Paris tout proche produisit quelques gros titres dans la presse locale. Mais aucun commentaire de journaliste, aucune réflexion d’intellectuel ne détecta la vague de fond qui allait balayer la société “ancienne”, autoritaire; personne dans les cercles politiques luxembourgeois ne vit s’esquisser la société “nouvelle”, libérée des contraintes morales et/ou religieuses transmises de génération en génération. Certes, le gouvernement qui rassemblait les deux grands partis d’alors (les socialistes avaient même battu les chrétiens-sociaux au nombre de voix!) allait tomber en octobre 68, pour un vulgaire différend budgétaire, et non pour des idées nouvelles.

Et en décembre 68, alors que partout ailleurs, les forces novatrices s’imposaient ou du moins cassaient la domination des droites conservatrices, qui sortit grand vainqueur des élections législatives luxembourgeoises?

Le CSV. Les pauvres socialistes prirent une méchante claque; M. Werner se tourna vers le DP, et le train-train continua. Jusqu’en 1971, année charnière luxembourgeoise, année du type 68, où enfin les jeunes se rebellaient (un peu) et où la vague de protestation contre les guerres et les hégémonies politique et culturelle confirma que le Luxembourg aspirait à la modernité.

A quoi aspire-t-il aujourd’hui? – Vaste question, n’est-ce pas?