Die Arbeitsbedingungen in Luxemburg verschlechtern sich. Vor allem im Privatsektor sind die Entwicklungen besorgniserregend. In vielen Bereichen liegen die Löhne an oder nur leicht über der gesetzlichen Mindestlohngrenze. Wegen der hohen Wohnkosten bleibt vielen Haushalten nur noch wenig Geld zum Leben. Besserverdiener finden sich vor allem in der Finanz- und Versicherungsbranche. Doch dazu zählt nur, wer die Karriereleiter mit kräftigem Einsatz seiner Ellenbogen mühsam emporgestiegen ist und die Geschäftspraktiken seines Arbeitgebers nicht hinterfragt. Am unteren Ende der Leiter sind auch in diesem Sektor die Löhne niedrig.

Die Finanzbranche zählt zu den Wirtschaftsbereichen, in denen unbezahlte Überstunden stillschweigender Teil der Vertragsvereinbarung sind. Diese Praxis scheint sich auch im Handel, im Gaststättengewerbe sowie in technischen und wissenschaftlichen Berufen etabliert zu haben, wie eine rezente Untersuchung der Salariatskammer zeigt.

Lange Arbeitszeiten wirken sich bei vielen Beschäftigten negativ auf die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben aus. Mentaler und emotionaler Stress nehmen zu. Verstärkt wird diese Belastung durch die ständige Erreichbarkeit, die durch die neuen Technologien ermöglicht wird. Abschalten ist für viele Arbeitnehmer zum Fremdwort geworden. Die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen hat auch Folgen für das gesellschaftliche Zusammenleben. Obwohl die Zahl der Übergriffe und Drohungen laut Polizeistatistik seit Jahren zurückgeht, nimmt die gefühlte Aggressivität im Alltag zu. Die hohe Verkehrsbelastung in Luxemburg verkürzt die Zeit, die für Familie und Freizeit übrig bleibt, noch zusätzlich.

Eine weitere ungeregelte Flexibilisierung der Arbeitszeiten, wie sie von den Arbeitgeberverbänden gefordert wird, würde die Lage nur noch verschlimmern. Um die Situation in den Griff zu bekommen, müssen die Rechte der Arbeitnehmer wieder deutlich gestärkt werden. Das geht nur mit starken Gewerkschaften. Eine weitere Voraussetzung ist die sozialpolitische Bildung der Arbeitnehmer. Vor allem in diesem Bereich besteht heute Nachholbedarf. Wenn Schulen und Hochschulen sich nicht selbst darum kümmern (wollen), müssen es die Gewerkschaften eben wieder tun. Es läge auch in ihrem eigenen Interesse.