Lesen Sie zum Thema auch das Interview “Trümmerfeld Ehe-Aus: Langfristige Folgen im jungen Erwachsenenalter”.

Eine Scheidung ist immer eine Belastung für die Familie – nicht nur für die Erwachsenen. Die Kinder leiden ebenfalls. Was das im Kindesalter heißt, ist gut erforscht. Das sagen die Forscher im Fachbereich Psychologie an der Uni.lu. Wie sich das auf junge Erwachsene auswirkt, ist wenig bis gar nicht erforscht. Es hat Auswirkungen, wie die Studie zeigt. 400 junge Erwachsene im Durchschnittsalter von 23 Jahren wurden befragt. Bei ihnen ist die Gefahr, an einer psychischen Störung zu erkranken, höher als bei Nicht-Scheidungskindern und sie klagen häufig über individuell empfundenen Stress. Und sie sind gesundheitlich anfälliger.

Das muss nicht zwangsläufig so sein. Denn die zweite Einsicht der Forscher ist: Je besser und transparenter die Eltern ihren Kindern kommunizieren, was los ist, desto besser können diese damit umgehen. Die Schwierigkeiten zu verschweigen oder zu einer „Notlüge“ zu greifen, ist keine gute Lösung. Wenn die Paar-Ebene nicht mehr funktioniert, ist es gut, wenn die Eltern-Ebene gerettet werden kann. Das ist in einer aufgeheizten emotionalen Situation nicht einfach. Deshalb sind Paare gut beraten, sich professionelle Hilfe zu holen: einen Dritten, der von außen auf die Situation schaut und Auswege aus der Situation aufzeigt, die letztlich allen zugutekommen. Viele Paare tun dies nicht oder viel zu wenig. Auch das ist eine Erkenntnis der Forscher. Anlaufstellen gibt es genug.