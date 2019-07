Genau eine Woche ist es her, dass Rammstein das Herchesfeld rockte und die gut 18.000 Besucher begeisterte. Getrübt wurde die Begeisterung jedoch unter anderem durch hohe Preise, was Essen und Trinken anbelangt, und sogar noch viel stärker durch die Tatsache, dass es nach Konzertende zu einem riesigen Stau kam und viele Besucher Stunden brauchten, um die 200 Meter zum Pendelbus-Parkplatz zurückzulegen.

Da verwandelte sich der Enthusiasmus bei manchen in pure Wut, was sich in gehässigen Kommentaren auf der Facebook-Seite des Veranstalters widerspiegelte. Schon vor dem Event schlug die Tatsache, dass die polarisierende Band im Crauthemer Wald spielen sollte, Wellen. Vor allem Naturfreunde meldeten ihre Bedenken an, genauso wie etliche Anrainer aus den Dörfern der Gemeinde. Erstere, weil sie um den Wald rund ums Herchesfeld bangten, und Letztere, weil sie ihren ruhigen Feierabend durch die donnernden Bässe gefährdet sahen. Der Wind blies jedoch aus einer anderen Richtung, sodass es in Roeser recht ruhig blieb. Und der Wald blieb ebenfalls verschont.