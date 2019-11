Gestern wurde endlich über das sagenumwobene Audit des „Film Fund“ diskutiert. Im Laufe der Debatte tauchten eine ganze Reihe an Widersprüchen auf, die oftmals darin gründen, dass kulturelle Produkte nicht von den wirtschaftlichen Produktionsbedingungen abgekoppelt sind. So scheint es den Verfassern des Audits unverständlich, dass die Anzahl der luxemburgischen (Ko-)Produktionen bei sinkendem Publikumsinteresse steigt. Dabei ist es einerseits unmöglich, präzise vorauszusehen, welche Filme gut laufen werden und welche nicht – das Schöne an kulturellen Produkten ist ihre Unvorhersehbarkeit, Marktanalysen und Berechnungen sind nie ein Garant für Erfolg –, andererseits ist es auch kaum wünschenswert, aus wirtschaftlichem Interesse nur noch Blockbuster zu produzieren. Ein „Superjhemp“ mag (für einige) unterhaltsam sein – eine Kulturlandschaft, in der nur noch seichte Filme, die gängige Klischees reproduzieren, entstehen, ist jedoch weder wünschenswert noch gesund. Ein guter Film ist eine Herausforderung für unsere Weltansicht.

Offensichtliche Kassenschlager sind rezente luxemburgische (Ko-)Produktionen wie das minimalistische „O que arde“ definitiv nicht. Und trotzdem wurde der Streifen in Cannes ausgezeichnet und der Film im Kultmagazin für Filmsnobs (die Cahiers du cinéma) ausführlich besprochen. Die Aufforderung des Audits, stärker an Vertrieb und Vermarktung zu denken und zeitgleich einen qualitativen Aufschwung zu leisten, ist zudem unzulänglich. Einerseits ist „Superjhemp“ der wohl größte luxemburgische Kinoerfolg überhaupt – andererseits kann ich mir nicht vorstellen, wie dieser Streifen, weil er allenfalls als augenzwinkernde Parodie auf die luxemburgische Gesellschaft funktioniert, das Interesse von ausländischen Produzenten wecken sollte. Die staatliche Unterstützung, ohne die die Kulturszene in der Tat nicht auskommt, braucht allerdings nicht nur die Filmbranche, sondern auch alle anderen Kulturbereiche, die im budgetären Vergleich oftmals weit stiefmütterlicher behandelt werden. Wieso während der Vorstellung viele der im Audit aufgeführten Kritiken bewusst verwässert wurden, bleibt fraglich.