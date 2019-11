In einem offenen Brief wandten sich der Vorstand und die Spieler von Rekordmeister Jeunesse Esch am Freitag an die „Fans“. Und kündigten darin an, am Wochenende nach Spielschluss nicht zum harten Kern der Anhängerschaft kommen zu wollen. So war es dann gestern nach dem 1:4 gegen Petingen auch, zudem blieb der Ausschank neben dem Fanblock geschlossen.

Natürlich hat der Verein recht, wenn er sich von den unschönen und unnötigen Szenen vor dem Block im Spiel gegen Ettelbrück, die dem Klub eine Platzsperre auf Bewährung einbrachten, distanziert. Es ist sogar seine Pflicht, dies zu tun, und wäre auch kein Anlass zur Kritik, wenn a) der Zeitpunkt etwas besser gewählt und b) ein Fünkchen Selbstkritik in den Brief eingeflossen wäre. Denn was die Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten auf dem Platz zeigte, ist einer Jeunesse genauso unwürdig wie das Verhalten einiger sogenannter Fans. Und der Vorstand sieht der Talfahrt bis jetzt tatenlos zu. Ein Nebensatz à la „wir wissen, dass die Leistungen und Resultate in letzter Zeit nicht den Ansprüchen dieses Vereins gerecht wurden“ hätte also genügt und der offene Brief wäre als Aufruf zu mehr Fairness auf den Rängen durchgegangen. So aber wurde er zum Aufreger für jeden, der sich mit dem Verein identifiziert und die Spiele der letzten Wochen mitangesehen hat.

Wobei sich die Frage stellt, wie viel vom Vorstand und wie viel von den Spielern in diesem Brief steckten … Immerhin kamen Vorstands- und Fanvertreter nach jahrelanger Funkstille zu Gesprächen zusammen. Unter dem Strich aber bleibt, dass der prestigeträchtigste aller Luxemburger Vereine momentan ein trauriges Bild abgibt.