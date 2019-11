Von allen Rebellionen Lateinamerikas kam die chilenische am überraschendsten. Chile galt Konservativen als Musterbeispiel für die Vereinbarkeit von neoliberaler Politik und stabiler Demokratie.

Die Verfassung Chiles stammt noch aus der Zeit der Militärdiktatur unter Pinochet. Damals wurde sie mit Unterstützung der USA ausgearbeitet. Es schlug die Zeit von Starökonom Milton Friedman und seiner Chicago-Boys. Zuvor waren von Pinochet die Voraussetzungen geschaffen worden: Nachdem Sozialist Allende weggeputscht war, kamen Gewerkschaften und Parteien dran.

Jetzt konnte der Sozialstaat zerschlagen und alles privatisiert werden, was privatisiert werden kann: Versorgung von Wasser und Elektrizität, das Pensions- und das Gesundheitssystem, Schulen, Universitäten, der öffentliche Verkehr. Der Staat hatte sich ab da aus der Wirtschaft rauszuhalten – so stand und steht es in der Verfassung.

Während all dieser Jahre schaffte es Chile als eines der wenigen Länder Südamerikas, für stabile Machtwechsel zu sorgen. Auf konservative folgten meist lautlos sozialdemokratische Regierungen. Doch auch die Linken haben den radikalen Wirtschaftsliberalismus nie wirklich angezweifelt. In Chile aber gehen 30 Prozent der Einkommen an ein Prozent der Haushalte – in keinem anderen Staat Lateinamerikas ist die Ungleichheit größer. Da helfen auch alle sonstigen Wirtschaftsdaten vom höchsten BIP pro Kopf Südamerikas bis zur niedrigsten Arbeitslosen- und Armutsrate nichts.

Das Ergebnis dieses Grabens zwischen einer in prekären Verhältnissen lebenden und oft bis über beide Ohren verschuldeten Mittelschicht und einer völlig abgehobenen Millionärskaste zeigt sich jetzt auf Chiles Straßen: Es ist die Wut derer, die nicht mehr an das Versprechen glauben können, der Markt regele alles. Nicht dann, wenn der Markt dein Leben zugrunde geregelt hat.