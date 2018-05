Unverheirateten Frauen entrissen sie die Babys und ließen diese dann verhungern. Die kleinen Leichen verscharrten sie zu Hunderten in Klärgruben. Abtreibung blieb trotzdem Teufelswerk. Die katholische Kirche in Irland schien es lange Jahre vorzuziehen, kleine Kinder langsam und qualvoll sterben zu lassen, als den Müttern einen Schwangerschaftsabbruch zu erlauben.

Nicht dass hier Missverständnisse entstehen, das letzte dieser Heime schloss in den 1990er-Jahren. Ebenfalls in den Neunzigern maskierten sich in Cork, immerhin zweitgrößte Stadt der Republik, junge Männer auf einer Schwulenparade. So wollten sie ihre Familien vor gesellschaftlicher Ächtung schützen. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist in Irland mittlerweile erlaubt, der Premierminister offen schwul.

Ob die irische Gesellschaft sich aber tatsächlich weiter aus den Fesseln der katholischen Kirche lösen kann, wird der heutige Freitag zeigen. 3,2 Millionen Wahlberechtigte entscheiden darüber, ob Abtreibung in Irland legal werden soll. Damit befinden sie über eine Frage, die, anders als die nach der Homo-Ehe, ausschließlich Frauen betrifft. So viel vorweg: Alle gehen von einem knappen Ergebnis aus. Der Volksentscheid über gleichgeschlechtliches Heiraten fiel mit mehr als 60 Prozent Befürwortern deutlich aus.

Die Abstimmung wird demnach auch als Gradmesser herhalten müssen, an welchem Platz und in welcher Rolle die Iren ihre Frauen im Jahr 2018 sehen.