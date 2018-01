Auch nach bald sieben Jahren ist der Krieg in Syrien nicht vorbei. Was noch steht, wird nun kaputt geschossen. Die Kurden haben, mit westlicher Unterstützung, die IS-Dschihadisten vertrieben und damit offenbar ihre Schuldigkeit getan. Nun bekommen sie die Quittung in Form einer geballten türkischen Militäroffensive gegen die Stadt Afrin und die umliegenden Dörfer. Die türkische Führung gibt ernsthaft an, vorsichtig vorzugehen, um zivile Opfer zu vermeiden, und ballert aus allen Rohren – was für ein Zynismus.

Doch wen wundert das noch?

Was die vergangenen Jahre in Syrien vor sich ging und immer noch passiert, wird einmal ein sehr, sehr dunkles Kapitel in den Geschichtsbüchern bilden. Russen, Amerikaner, Iraner, Türken, Saudis, Israelis, Dschihadisten von dort und solche aus aller Welt – alle haben auf ihre Art dazu beigetragen, eine Hochburg der Zivilisation in die Steinzeit zurückzubomben.

Die Europäer haben vor allem eins getan: ihre geballte Einigkeit zusammengekratzt und sich entschlossen, dem mörderischen Treiben aus der Ferne zuzuschauen, und sich nachher gewundert, dass Menschen, die der Hölle entkommen wollen, bei uns Schutz suchen. Darüber sind wir in eine solche Panik verfallen, dass wir uns Lösungen ernsthaft am ehesten bei Rechtspopulisten erhoffen …

Syrien ist zum blutigen Schachbrett der Mächtigen geworden – und soll es wohl auch bleiben. Wie sonst sollte die jüngste Militäroffensive der Türkei zu interpretieren sein? Der Iran meckert zwar, aber mehr nicht. Den USA ist offensichtlich nichts gelegen am Überleben ihrer kurdischen Verbündeten.

Doch nur einer beherrscht die Partie, und das ist Russland. Offensichtlich hat sich Ankara in Moskau erst grünes Licht geholt für seinen Angriff (siehe S. 11). Dazu muss Ankara etwas angeboten haben. Es sei denn, es war eine Falle – und die Türkei soll so in die offene Konfrontation mit den USA getrieben werden.