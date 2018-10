Wer nichts zu verbergen hat, der kann auch nichts gegen Überwachungskameras haben. So lautet ein immer wieder vorgetragenes Argument, wenn über Überwachungskameras geredet wird. Tatsächlich hat allerdings fast jeder etwas zu verbergen. Sei es nun eine Affäre, sei es das Nasebohren, die sexuelle Orientierung, ein geheimes Treffen mit einem Journalisten oder irgendeine Banalität, die aus einem wie auch immer gearteten Grund nicht an die Öffentlichkeit soll. Fakt ist: Vieles, was Menschen verbergen wollen, ist in keinster Weise illegal. Menschen haben ein Bedürfnis nach Privatsphäre und tendieren dazu, sich anders zu verhalten, wenn sie wissen, dass sie beobachtet werden.

Andererseits sind auch nicht alle Gesetze in Stein gemeißelt. Wertvorstellungen und, im Zuge dessen, Gesetze verändern sich, eben weil viele Menschen abweichender Meinung sind und sich abweichend verhalten. Und: Viele Studien lassen daran zweifeln, ob Kameraüberwachung überhaupt die ersehnten Vorteile mit sich bringt. Ob also die Zahl der Verbrechen in den überwachten Gegenden zurückgeht und wenn sie zurückgeht, ob die Verbrecher nicht einfach in ein anderes Gebiet abwandern. Um diesem Problem beizukommen, müsste dann einfach jeder Ort überwacht werden … oder die Gesellschaft findet andere Wege, Verbrechen zu verhindern.