In der Polit-Soap um Esch 2022 wird die letzte Staffel wiederholt: Wie bei der vorigen Pressekonferenz wurde auch diesmal behauptet, es müsse wieder Ruhe in das Projekt einkehren. Wie bei der vorigen Pressekonferenz, in deren Verlauf man sich von Janina Strötgen und Andreas Wagner trennte, bleibt auch hier ein schaler Nachgeschmack, da die neue Generaldirektorin nicht vor Ort war.

Und wie bei der letzten Pressekonferenz wurde eher der Eindruck vermittelt, man würde der Sitzung eines Wirtschaftsbetriebs beiwohnen, da es mehr um Finanzen als um Kultur ging. Fragwürdig scheint zudem der Umgang mit den Fakten – einerseits behauptete Eschs Bürgermeister, alle vier Endkandidaten hätten im Vorstellungsgespräch dieselben 17 Fragen gestellt bekommen, andererseits erklärte man anschließend, man habe Nancy Braun über ihre DP-Affinitäten ausgefragt, die anderen Kandidaten jedoch nicht mit deren politischer Vergangenheit konfrontiert.

Und dass die wissenschaftliche Methode, mit der hier neutral und transparent vorgegangen wurde, dieselbe Kandidatin erkor, die im Vorfeld bereits als Favoritin galt, scheint problematisch, weil Braun als Teilnehmerin der Ad-hoc-Gruppe schon lange in das Projekt involviert war und deswegen einen kleinen Vorsprung gegenüber den anderen Kandidaten hatte. Dass die Ad-hoc-Arbeitsgruppe zudem das neue Organigramm ausarbeitete, an dessen Spitze Nancy Braun nun stehen wird, riskiert die Skepsis gegenüber der kulturpolitischen Handhabung dieses Projekts nur noch zu steigern.