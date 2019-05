Wird in Luxemburg ein Mensch aufgrund seiner sexuellen Orientierung angegriffen, fällt dies für die Polizei unter „Coups et blessures volontaires“. In ihren Statistiken unterscheiden die Beamten nicht, ob es sich dabei um eine Kneipenschlägerei gehandelt hat oder ob ein Mensch aufgrund seines Lebensstils oder seines Aussehens willkürlich attackiert wurde.

Das bringt ein großes Problem mit sich: Es gibt noch nicht einmal ansatzweise verlässliche Zahlen darüber, wie häufig sich solche Vorfälle hierzulande ereignen. Die Zahlen, die vom „Centre pour l’égalité du traitement“ erhoben werden, sind nur eine Stichprobe. Sie umfassen nur diejenigen, die nach dem Erlebten bereit waren, sich bei der Organisation zu melden – und es impliziert, dass sie wussten, dass es diese überhaupt gibt.

Es gibt also kaum Zahlen darüber, wie oft Menschen hier ausgeschlossen, ignoriert, beleidigt, geschubst oder sogar zusammengeschlagen werden, weil sie anders sind. Es wird zu einem unsichtbaren Problem. Bei der Berliner Polizei gibt es Ansprechpersonen für queere Menschen, also solche, die von der Norm abweichen. Dort werden Statistiken diesbezüglich geführt.

Zwar ist die Dunkelziffer auch in Berlin Schätzungen zufolge noch sehr hoch, aber zumindest gibt es etwas, woran sich die Gesellschaft und die Politik orientieren können. Die Zahlen helfen, das Problem real zu machen und gezielte Maßnahmen zu ergreifen.