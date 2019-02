Jeder spricht von Solar- und Windenergie, doch auch Holz gehört zu den erneuerbaren Energien. Dieser lokal verfügbare Energieträger ist zudem reichlich vorhanden, doch er findet zu wenig Beachtung.

Dabei stehen die Wälder in Luxemburg voller Bäume, die das Erntealter erreicht haben und in den kommenden Jahren gefällt werden müssen, wenn sie sich nicht in das Biotop Totholz verwandeln sollen.

Heizen mit Holz ist klimaneutral. Das heißt, bei der Verbrennung entsteht nicht mehr CO2, als der Baum beim Wachstum aus der Atmosphäre absorbierte. Holz ist ein lokaler und umweltfreundlicher Rohstoff.

Zudem ist er günstig. Der Preis, den Ofenbesitzer für ihren Brennstoff bezahlen, spiegelt nicht den Wert der Arbeit wider, die dahintersteckt. Holzscheite erreichen bei Weitem nicht die gleichen Kilopreise wie zum Beispiel Tomaten.

Unternehmen, die sich in Luxemburg dieser Ressource widmen (und nebenbei die Wälder pflegen), können von ihrer Arbeit nicht leben. Das ist schade und wird diesem wertvollen Rohstoff nicht gerecht.

Es wäre an der Zeit, dass in Luxemburg vermehrt in diesen grünen Sektor investiert wird. Ein Sägewerk zum Beispiel würde die Nachfrage nach Buchenholz und auch die Preise erhöhen. Daraus könnte eine ganze Industrie entstehen, von der die Menschen dann auch leben könnten.