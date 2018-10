Der luxemburgische Transportminister und die Umweltministerin haben der EU-Kommission einen Brandbrief geschickt, in dem sie sich über den deutschen Plan zur Lösung des Diesel-Skandals beschweren.

Sie finden es nicht gut, dass deutsche Verbraucher beim Kauf von sauberen Fahrzeugen großzügige Eintauschprämien erhalten und dass manche alte Dieselfahrzeuge nun umgerüstet werden müssen – die Verbraucher in anderen Staaten aber leer ausgehen. Der deutsche Plan gilt nur für Deutschland. Der EU-Binnenmarkt habe “komplett versagt”, so Bausch, es könne zu “Marktverzerrungen” kommen.

Auch in Luxemburg fahren betroffene Fahrzeuge, auch in Luxemburg lässt die Luftqualität an einigen Tagen zu wünschen übrig. Doch die luxemburgische Regierung war bisher in diesem Bereich weniger aktiv.

Anstatt nun die Entscheidung der Bundesregierung zu kritisieren, hätten der Transportminister und die Umweltministerin ihre Hausaufgaben selber machen und dem deutschen Vorbild folgen sollen.

Niemand hinderte sie daran, bei VW anzuklopfen und den gleichen Deal für die luxemburgischen Verbraucher zu fordern. Spätestens wenn die EU-Kommission – wie in Deutschland – mit einer Klage beim Europäischen Gerichtshof droht, weil die Luftqualität zu schlecht ist, muss die Regierung aktiv werden, so wie es die deutsche tat.