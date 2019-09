Häusliche Gewalt geht uns alle etwas an. Aber leider wird das Thema immer noch zu oft unter den Teppich gekehrt, Statistiken zufolge kennen etwa ein Viertel aller Leute jemanden, der Opfer von häuslicher Gewalt wurde oder immer noch wird. Aber reagieren diese Personen? Nein. Nur eine Minderheit traut sich, die Polizei einzuschalten. Sie beweist Zivilcourage. Diese ist wichtig, will man erreichen, dass ein allgemeiner Aufschrei erfolgt und das Thema aus der Tabu-Kiste herauskommt.

Die Gründe für das Nicht-Melden der Vorfälle sind vielfältig: Angst, Desinteresse … Viele handeln auch frei nach dem Motto: “Was ich nicht wahrhaben will, darüber will ich nicht sprechen.” Das ist aber falsch. Denn nur wenn ehrlich, offen und frei über die häusliche Gewalt gesprochen wird, kann sich was ändern. Kampagnen, wie die Gleichstellungsministerin sie am Mittwoch vorstellte, sind sicher lobenswerte Initiativen. Sie verlaufen aber im Sand, wenn nicht ein allgemeines Umdenken erfolgt. In diesem Zusammenhang muss gegen den Irrglauben vorgegangen werden, dass das Phänomen nur die unteren und mittleren Klassen betrifft. Es ist auch falsch zu glauben, dass größtenteils Ausländer oder andere Kulturen mehr davon betroffen sind. Schließlich müssen auch die in vielen Kulturen verankerten Stereotypen des starken Mannes und der schwachen Frau bekämpft werden – und das bereits in jungen Jahren. Dieses Ziel können wir jedoch nur erreichen, indem wir nicht wegsehen und zusammen handeln. Alle.