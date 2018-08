Die Realität ist manchmal scheiße. Nicht immer ist das Leben angenehm. Insbesondere auf Luxemburgs Autobahnen während der Spitzenverkehrszeiten kann das Leben ganz schön fordernd sein. Drängler, Trödler und Menschen, die einfach nicht kapieren wollen, wie Reißverschlussverkehr richtig funktioniert, haben unseren Zorn mehr als alles andere verdient.

Aber: Was hilft es da, zu toben und sich aufzuregen, zu brüllen und anderen Leuten den Mittelfinger zu zeigen? Davon geht der Stau auch nicht schneller vorbei.

Luxemburg hat seine guten Seiten. Geringe Arbeitslosigkeit, eine gute medizinische Versorgung und wenige Verkehrstote, um nur einige zu nennen. So gut wie jeder kann lesen und schreiben, so gut wie niemand stirbt an Durchfall oder Malaria, und Online-Games per Highspeed-Internet zu zocken, ist dekadenter Luxus in Reinform.

Natürlich könnte einiges noch verbessert werden. Nicht zu versuchen, unser Leben zu verbessern – länger, gesünder, nachhaltiger –, wäre dumm. Wenn man mit absoluter Sicherheit sagen könnte, dass die Staus in Jakarta schlimmer sind als in Luxemburg, wäre das schön.

Allerdings würden die Nerven von vielen Menschen geschont, wenn sie sich klarmachen würden, dass die Probleme in Luxemburg nur kleine Übel sind. Ein bisschen Perspektive tut manchmal gut.