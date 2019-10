Lange wurde darüber gerätselt, was Politiker wohl meinen, wenn sie von „qualitativem Wachstum“ reden. Alle großen Parteien hatten während des Wahlkampfs mit dem Begriff geworben. Bislang konnte niemand so genau erklären, was er eigentlich bedeutet. DP-Finanzminister Pierre Gramegna hat am Montag das Geheimnis gelüftet. Als Musterbeispiel für qualitatives Wachstum hat er die Finanzindustrie genannt. Ausgerechnet sie, möchte man denken. Hat sie uns doch gleich mehrere Skandale und den Ruf eines Steuerparadieses beschert.

Doch was wäre Luxemburg ohne seine Finanzindustrie? Ein elendes Entwicklungsland im Herzen Europas? Ein Arbeiter- und Bauernstaat kurz vor dem Bankrott? Jedenfalls kein „Musterschüler“.

Dank der Gewinne der internationalen Finanzindustrie kann Luxemburg nun 500 Millionen Euro in Klimaschutzmaßnahmen investieren. Dass die Finanzindustrie mit unzähligen Milliarden Unternehmen am Leben hält, die mit fossilen Brennstoffen handeln, oder Großkonzerne fördert, die den Weltmarkt beherrschen (wollen), ist dabei qualitativ nebensächlich. Immerhin werden die Investoren dank der Luxemburger Finanzindustrie ihr Geld künftig auch in „green bonds“ anlegen können. Vorausgesetzt die Rendite stimmt, denn davon sind viele Reiche noch nicht überzeugt.

Ob die jugendlichen Klimaaktivisten grüne Finanzprodukte meinen, wenn sie in den Straßen „system change, not climate change“ rufen? Wohl eher nicht. Doch was wissen diese Naivlinge schon von Qualität. Und „Musterschüler“ werden sie mit dieser Einstellung bestimmt nicht werden.