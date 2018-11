Die Euphorie war groß, die Enttäuschung auch. Die luxemburgische Fußballnationalmannschaft hat die Play-offs der Nations League und damit die Chance auf die Teilnahme an der EM 2020 vergangene Woche verspielt. Dabei hatte sich gerade so etwas wie eine Euphoriewelle um die „Roten Löwen“ entwickelt. Erfolg macht attraktiv. Das ist nicht nur bei Bayern München so, sondern auch im Großherzogtum.

Allerdings müssen sich die Anhänger der Nationalmannschaft noch ein bisschen in Geduld üben – und das, obwohl für die FLF gerade die talentierteste Mannschaft aller Zeiten auf dem Platz steht. Es ist ein Team, das noch sehr jung und unerfahren ist und mit Endspielen auf internationalem Niveau noch überhaupt keine Erfahrung gesammelt hat.

Das Gute an dem Ganzen ist, dass aus der talentiertesten Mannschaft aller Zeiten mit zunehmender Reife schon bald die beste aller Zeiten werden wird. Eine Generation, die zumindest die nächsten acht bis zehn Jahre der FLF-Auswahl absichern wird.

Bei der zweiten Auflage der neu geschaffenen Nations League – sei es 2022 oder 2024 – wird Luxemburg einer der Topfavoriten auf den Gesamtsieg sein und

für ein EM-Ticket infrage kommen. Träume erfüllen sich eben nicht von heute auf morgen, sondern sind oft mit viel Geduld und Beharrlichkeit verbunden.

