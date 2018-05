“Donald Trump hat Geschichte geschrieben.” Das waren gestern die Worte des israelischen Premiers Benjamin Netanjahu nach der Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem. Ausgerechnet den 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels hatte Trump sich als Datum für das umstrittene Vorhaben ausgesucht.

Trumps Entscheidung ist vielleicht historisch, aber sicherlich nicht weitsichtig. Durch seine Entscheidung, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, hat er Israels Anspruch auf ein ungeteiltes Jerusalem als Hauptstadt bekräftigt. Was die Israelis hoch erfreut, löst bei den Palästinensern, die ebenfalls Anspruch auf Teile Jerusalems haben, tiefe Empörung aus.

Während israelische Soldaten gestern über 50 Palästinenser töteten, darunter Frauen und Kinder, sowie mehr als 2.000 weitere verletzten, ließ sich Trump per Videobotschaft in die Zeremonie nach Jerusalem einblenden. Stolz verkündete er darin, dass ein Friedensschluss in Nahost seine größte Hoffnung sei. Seit Trumps Ankündigung zur Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem waren massive Proteste durch die Palästinenser vorhergesagt worden.

Die Befürchtungen wurden leider wahr. Seit dem Gaza-Krieg im Jahr 2014 gab es in der Region nicht mehr so viele Todesopfer an einem einzigen Tag zu beklagen. Auch diese traurige Zahl geht in die Geschichte ein. Zumindest bis heute. Denn für den heutigen Dienstag haben die Palästinenser erneut zu Protesten aufgerufen. Sie erinnern an jenen Tag im Jahre 1948, an dem Hunderttausende von ihnen durch die Israelis vertrieben wurden. Und diesmal haben sie sehr viel Wut im Bauch.