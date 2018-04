nnerhalb weniger Tage haben die Machthaber der kaukasischen Streithähne Armenien und Aserbaidschan das gemacht, was Machthaber halt so tun: sich mit Farce-Wahlen ihre Macht gesichert.

Der ewige Zankapfel bleibt Bergkarabach. Die von Armenien besetzte Exklave ist aber mehr als das. Sowohl Armeniens Dauerherrscher Sargsjan als auch Aserbaidschans Quasi-Diktator Alijew gilt sie als Legitimation ihrer Macht. Der eine will sie behalten, der andere will sie zurück. In trauriger Regelmäßigkeit gibt es Tote in dem Konflikt, und dies seit Jahrzehnten. Ein Ausweg ist mit beiden Männern an der Spitze nicht zu erwarten. Sie sind nicht nur Kinder dieses Krieges. Sie verdanken ihm ihre heutige Macht.

Während das rohstoffreiche Aserbaidschan nicht einmal den Anschein erwecken muss, irgendwie demokratisch zu sein, ist die Situation im verarmten Armenien eine andere. Es war immer die Karte der Demokratie und der Pressefreiheit, die Eriwan spielte, um die Weltöffentlichkeit auf seine Seite zu ziehen und mit dem Finger auf die Aseris zu zeigen.

Doch diese Argumentation bröckelt zusehends dahin. Sargsjan war zweimal Präsident. Da dies nicht mehr ging, ließ er in einem umstrittenen Verfassungsreferendum fast alle Machtbefugnisse auf das Amt des Regierungschefs übertragen – das er sich nun sicherte. Nach einem lupenreinen Demokraten sieht das schon lange nicht mehr aus.

Einziger Nutznießer ist Russland, das die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken weiter an der kurzen Leine halten kann.