Es ist schon befremdlich, wie schnell sich Menschen in der Politik ändern können. Noch befremdlicher wird es in Anbetracht dessen, wer sich ändert.

Österreichs FPÖ-Vizekanzler hat, und das ist erst wenige Tage her, die Freizügigkeit für EU-Bürger infrage gestellt. Ein absolutes europäisches Unding. Eigentlich. Am Mittwoch war Strache mit seinem Kanzler Kurz und der restlichen Wiener Regierung nach Brüssel zu Kommissionschef Juncker gereist. Nach ihren Gesprächen lobte Juncker Strache. Der habe “einen guten Eindruck” gemacht. Tatsächlich.

Wer Juncker kennt, weiß, dass sogar den größten Aufregern, die er mit seinen Aussagen hervorruft, ein Kalkül vorausgeht. Jetzt könnte man also annehmen, dass Juncker nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen und die Rechtspopulisten Europas nicht noch weiter gegen Brüssel aufbringen wollte. Immerhin sitzen seit kurzem auch in Rom Rechte mit am Hebel. Hinzu kommen Ungarns Orban und die anderen Visegrad-Solidaritätsverweigerer, die, um der europäischen Eintracht willen, ja irgendwie wieder zurück an Bord gebracht werden sollen.

Was Juncker in Kauf nimmt bei seinem merkwürdigen Beschwichtigungsversuch, ist Folgendes: Er hilft den Rechten und Rechtsextremen aus der Schmuddelecke heraus, in der sie wegen ihrer menschenverachtenden Politik lange und zu Recht schmorten und motzten.

Besonders Europas Konservative lassen sich so hinüberziehen: aus der politischen Mitte, wo sie sich niedergelassen hatten, bis nach rechts, manchmal bis nach ganz rechts. Davor ist auch Luxemburg nicht gefeit. Sollten Sie denken, diese ließen sich so politisch domestizieren, sei Ihnen gesagt, dass das kaum funktionieren wird. Ein Paradebeispiel ist Orban, dessen Partei ihren festen Rang innerhalb der Europäischen Volkspartei hat, zu der ja auch die CSV gehört. Und der Ungarn trotzdem weiter anscheinend mir nichts, dir nichts von einer Demokratie entfernen kann.

Was gerade passiert, ist der Ritterschlag für all jene, die immer wieder von EU-Chaoten sprachen, wenn es um Brüssel ging. FPÖ und Co. sind bei ihrer Linie geblieben. Juncker und Co. haben ihre verlassen – sie benehmen sich nun tatsächlich wie EU-Chaoten.