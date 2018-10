In Luxemburg gab es eine Energiewende und niemand hat es bemerkt. Seit dem vergangenen Jahr hat die Windkraft das Erdgas als größten Energieträger bei der Stromproduktion überholt und ist damit die wichtigste Quelle für die Stromerzeugung im Großherzogtum geworden.

Wenn alle regenerativen Energien zusammengerechnet werden, kommen sie auf einen 70-Prozent-Anteil an der nationalen Stromproduktion. Dieser Wert wird sich in Zukunft weiter erhöhen. Laut ILR sind viele grüne Projekte schon so weit fortgeschritten, dass die Produktion bald hochgefahren werden kann.

Da der in Luxemburg verbrauchte Strom jedoch nur zu einem kleinen Teil innerhalb der Landesgrenzen hergestellt wird, ist die Wende bei der nationalen Produktion nicht mit einer Wende beim nationalen Verbrauch gleichzusetzen.

Das liegt nicht an den Haushalten, diese werden fast ausschließlich mit grünem Strom beliefert – die Industrie jedoch nicht. Letztere macht nur einen minimalen Anteil der Kunden aus, sie verbraucht jedoch fast zwei Drittel des gesamten Stroms.

Die Entscheidungen dieser 0,1 Prozent der Verbraucher führen dann auch dazu, dass laut “Mix national” im Jahr 2017 noch 36,2 Prozent Strom aus fossilen Quellen und knappe zehn Prozent Atomstrom durch das luxemburgische Stromnetz flossen. Die Energiewende beim Verbrauch lässt also noch auf sich warten.