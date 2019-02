“Im Biologiebuch gibt es eine Seite über Homosexualität. Ich weiß, dass diese aus Zeitgründen oft von Kollegen, und auch schon von mir, übersprungen wurde”, gibt eine Professorin des Lallinger Lyzeums zu. “Die Zeit werde ich mir in Zukunft nehmen.”

Es ist ihre Antwort auf die Frage, was sie in Zukunft tun könne, damit sich Angehörige der LGBTQ+-Community in ihrer Schule nicht ausgeschlossen fühlen. Ihre Aussage zeigt, dass Lehrer sich oftmals nicht darüber im Klaren sind, welche Verantwortung sie ihren Schülern gegenüber tragen. Sie ist auch repräsentativ dafür, welcher Stellenwert der Aufklärung über Homosexualität in luxemburgischen Schulen gegeben wird: eben höchstens eine Seite.

Diese eine Seite ist vielleicht für einen Schüler die wichtigste im gesamten Biologiebuch. Es ist die Seite, die ihm zeigt, dass auch seine Gefühle eine Daseinsberechtigung haben, und ihm vielleicht den Mut gibt, darüber zu sprechen.

LGBTQ+ zu thematisieren, ist der erste Schritt des Bildungsministeriums in die richtige Richtung. Der Ansatz der Abschlussschüler des Lallinger “Lycée”, Workshops zur Aufklärung über Homosexualität bei Schülern zwischen 14 und 16 zu veranstalten, könnte der nächste sein. Damit auch der letzte ADR-Politiker geschult wird und keine Angst mehr vor einem schwulen Känguru in einem Kinderbuch haben muss.

