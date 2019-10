Dass unsere Gesellschaft unter Bewegungsmangel leidet, ist alles andere als eine neue Erkenntnis. Die Situation hat sich in den vergangenen Jahren eher verschlimmert als verbessert. Es kann auch gut sein, dass der Trend in den kommenden Jahren in die gleiche Richtung zeigen wird. Kurzfristige Erfolge sind kaum zu erzielen. Umso wichtiger ist es, ein Langzeitkonzept zu haben. Luxemburg hat sich dieses mit dem „Long Term Athlete Development“, kurz LTAD, gegeben.

Dass ein LTAD-Konzept durchaus Erfolg haben kann, scheint sich in Kanada anzudeuten. Im Hochleistungssport sind die Ergebnisse bereits sichtbar. Auch die Anzahl der Jugendlichen, die sportlich aktiv sind, nimmt zu. Ob die Kanadier auch länger aktiv bleiben, worauf das LTAD abzielt, ist noch nicht bekannt. Dafür ist es noch zu früh, obwohl 2005 mit dem LTAD-Konzept begonnen wurde. In Luxemburg nimmt das Konzept jetzt konkretere Formen an.

Bis sich die Auswirkungen auf die Gesellschaft zeigen werden, wird es noch dauern. Erst einmal muss das LTAD-Konzept von sämtlichen Akteuren akzeptiert und umgesetzt werden. Ob im Schulsport, Betreuungseinrichtungen oder in Sportvereinen. LTAD kann nur als Ganzes funktionieren. Der Erfolg ist letztendlich auch eine Frage der Geduld, sowohl vonseiten der Initiatoren des LTAD-Konzeptes wie vonseiten der Politik. Wichtig ist letztendlich nur eine konsequente Umsetzung, damit sich der Trend des Bewegungsmangels in der Gesellschaft doch noch umkehren lässt.