Am Dienstag sind Zwischenwahlen in den USA. Gewinnen die Demokraten das Repräsentantenhaus, gibt es ein sogenanntes Divided Government – und US-Präsident Donald Trump wird in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit kein Gesetz mehr durchbringen. Demokraten würden Ausschüsse leiten, was Trump in den Affären um Russlands Einmischung in den US-Wahlkampf 2016 oder um sexuelle Belästigung noch ärger zusetzen könnte. Für Trump: der reine Horror.

Trump greift kurz vor der Richtungswahl noch einmal tief in die Propaganda-Gruselkiste. Den paar Tausend Migranten, die auf die amerikanisch-mexikanische Grenze zuwandern, schickt er ein paar Tausend Soldaten entgegen. Sollten sie mit Steinen beworfen werden, dürften sie zurückschießen, deutet der US-Präsident an. Ein US-General stellte kurz darauf richtig, dass eine solche Reaktion illegal ist.

Auch ein Wahlkampfvideo der republikanischen Partei setzt neue Maßstäbe – nach unten hin. Die zentrale Botschaft darin: „Republikaner produzieren Jobs, Demokraten Mobs.“ Im Filmchen rütteln Migranten an Grenzzäunen, das Ganze unterbrochen von den Aussagen eines wegen Mordes verurteilten Einwanderers. Schlimmer lassen sich rassistische Ressentiments kaum schüren.

Ob es Trumps Angst ist, nicht mehr ungeniert weiterregieren zu können, die ihn zu solchen Mitteln greifen lässt? Wohl kaum. Eher ist es ein weiteres Beispiel für den Zynismus, mit dem Trump Politik betreibt und so die Grenzen des Sagbaren immer weiter verschiebt.

Bleibt zu hoffen, dass die Amerikaner ihrem Präsidenten einen Denkzettel verpassen. Der käme ebenfalls einer Abfuhr an seinen Politikstil gleich. Damit wäre auch der Welt geholfen. Denn Trump hat diesen Stil salonfähig gemacht. Man sah es zuletzt in Brasilien. Man sieht es auch in Europa. Und eigentlich will man es nirgendwo sehen.